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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Sapphire выпускает AMD RX 6750 GRE Black Diamond которая в среднем на 25-30% быстрее RTX 4060 по той ...

Sapphire выпускает AMD RX 6750 GRE Black Diamond которая в среднем на 25-30% быстрее RTX 4060 по той ...

Sapphire выпускает AMD RX 6750 GRE Black Diamond которая в среднем на 25-30% быстрее RTX 4060 по той же ценеSapphire представляет новую видеокарту Radeon RX 6750 GRE Black Diamond Edition с матово-черную отделкой и мощный радиатор с тремя вентиляторами.

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