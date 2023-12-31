Sapphire выпускает AMD RX 6750 GRE Black Diamond которая в среднем на 25-30% быстрее RTX 4060 по той же ценеSapphire представляет новую видеокарту Radeon RX 6750 GRE Black Diamond Edition с матово-черную отделкой и мощный радиатор с тремя вентиляторами.