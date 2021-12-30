Юлия Друнина - прошла войну, но не пережила развала СССР

Фото из открытых источников информации 21 ноября 1991 года её не стало. Перед этим она написала такое стихотворение: «Как летит под откос Россия, не могу, не хочу смотреть»… Она защищала Белый дом, а потом в гараже написала прощальные строчки: «Почему ухожу? По-моему, оставаться в этом ужасном, передравшемся, созданным для дельцов с железными локтями мире такому несовершенному существу, как я, можно только имея крепкий личный тыл…» Пришли другие герои, а тех настоящих, стали уже забывать.