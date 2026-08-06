Чиновники всех рангов и мастей прекрасно знают, что от сумы и тюрьмы зарекаться нельзя, поэтому никогда и не «наезжают» на очень уважаемых судей, так как сами могут стать их клиентами за некоторые незаконные проделки.
«Вы что там, охренели совсем?!»: Глава Башкирии поручил передать машины мэрии Уфы, возившие судей за счёт бюджета, «Защитникам Отечества»
Комментарии
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Мура
Умница!!! Этот настоящий мужик!!!
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1 м.
ЗЖ
Зоя Жук
Борис Леонтьев
А судьи у нас не подсудны по закону. Какие к ним могут быть вопросы? Закон запрещает с них чего-то спрашивать.🤗
Вот такие законы и провоцируют коррупцию. Надо их менять. Где там Единая Россия со своими предвыборными обещаниями? Вот им и карты в руки - ужесточение законодательства по борьбе с коррупцией. А то дожили - у нас в стране судьи коррупционеры. А ведь они должны судить за это.
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1 м.
ТО
Терехов Олег
Зоя Жук
А к судьям значит вопросы не возникли - только к администрации Уфы? Когда уже наведут порядок с судейским корпусом? Они также как и все должны отвечать за свои действия, за коррупцию.
А прокурорский корпус дармоедов тоже надо к ним пристегнуть...
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1 м.
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