«Вы что там, охренели совсем?!»: Глава Башкирии поручил передать машины мэрии Уфы, возившие судей за счёт бюджета, «Защитникам Отечества»

ЗЖ

Зоя Жук

Борис Леонтьев А судьи у нас не подсудны по закону. Какие к ним могут быть вопросы? Закон запрещает с них чего-то спрашивать.🤗

Вот такие законы и провоцируют коррупцию. Надо их менять. Где там Единая Россия со своими предвыборными обещаниями? Вот им и карты в руки - ужесточение законодательства по борьбе с коррупцией. А то дожили - у нас в стране судьи коррупционеры. А ведь они должны судить за это.