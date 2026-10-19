37-летний житель ехал на "Ладе Приоре" с подложными регистрационными номерами. Проезжая под камерой фиксации нарушений, мужчина намеренно показал ей средний палец.
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легко отделался фраерок...подделка номеров,превышение скорости на 65 км,неприличные действия за рулём...и всего трое суток и штрафик???...не зря есть поговорка "Даг и в Африке дурак"...