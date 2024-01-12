Самый дорогой автомобиль Японии: история Toyota 2000GT

﻿﻿Только представьте: проект Marussia Motors не развалился под тяжестью амбиций, а получил мировое признание и вдохновил других российских производителей на создание собственных спорткаров - Лада Резва Спорт, Москвич Скороход, ГАЗ-3142-ДАВИ.