Болельщик «Сакраменто» бросил на площадку куриное крыло во время матча с «Новым Орлеаном»

Эпизод произошел на последней минуте домашней для «Кингз» встречи с «Пеликанс» (123:135). «Это куриное крылышко! Зачем кому-то бросать что-то настолько вкусное на паркет? Оно хрустящее, теплое, и я едва не выбежал туда, чтобы взять себе, ведь я так голоден!» – отреагировал на эпизод комментатор матча Кевин Харлан.