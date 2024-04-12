Болельщик «Сакраменто» бросил на площадку куриное крыло во время матча с «Новым Орлеаном»

Эпизод произошел на последней минуте домашней для «Кингз» встречи с «Пеликанс» (123:135). «Это куриное крылышко! Зачем кому-то бросать что-то настолько вкусное на паркет? Оно хрустящее, теплое, и я едва не выбежал туда, чтобы взять себе, ведь я так голоден!» – отреагировал на эпизод комментатор матча Кевин Харлан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Серхио Перес: «Чувствую себя намного комфортнее за рулем болида, уверенность постепенно возвращается»
- «Бавария» в день 30-летия геноцида в Руанде почтила память погибших
- Артур Минчук: «Кроме Миронова, пока мы не видим никого в паре с Кадыровой. У ребят хорошее настроение, им все нравится, все получается»
Свежие комментарии