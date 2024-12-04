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«Вот и эти предатели вернулись. В России денег на всех хватит»: в сети возмущены возвращением Саши Савельевой и Кирилла Сафонова

Интересная жизнь с Vera Star Несмотря на острую критику и осуждение своей страны, некоторые так называемые «звезды» продолжают подъедаться в России.

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Комментарии
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Алексей Линев
деньги кончились! русские помогите, а не пошли бы они на ... ,  любой русский адрес укажет!
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2 час.
лл
лина любимцева
... руки им не подавать!!!
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10 мин.

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