Павел Чердынцев: Китай внедряет транспондеры, перспектива российского автомобильного рынка – оснащение дорог камерами распознавания номеров

Китайская компания WatchData, занимающаяся цифровой аутентификацией и безопасностью транзакций, представила российским автоконструкторам встраиваемые транспондеры (гаджеты, с помощью которых можно оплатить проезд бесконтактно, проехав пункт оплаты практически без остановки).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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