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Автобус с туристами перевернулся во Владимирской области: 35 пострадавших

Автобус с туристами перевернулся во Владимирской области: 35 пострадавших

Предположительно, причиной аварии стал водитель, который уснул за рулём.Около 35 человек обратились за медицинской помощью после того, как автобус съехал в кювет и перевернулся во Владимирской области, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

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