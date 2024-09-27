«Антивандальный» интерьер: как создать пространство для жизни, которое перенесет любые испытания

Советами по материалам для настоящего дома-крепости делятся дизайнеры Ремонт и обустройство — дело хлопотное, трудоемкое и, как правило, недешевое, поэтому стоит внимательно отнестись к выбору материалов для отделки и мебели, которые будут способны выдержать любые превратности судьбы и не потребуют в скором времени переделки или замены.