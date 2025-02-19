Макрон: мир на Украине должен учитывать интересы европейцев

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что мирное соглашение по украинскому вопросу должно учитывать «интересы европейцев», высказывание прозвучало в ходе второго экстренного саммита в столице Франции.
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