Индия может закрыть воздушное пространство для Пакистана

Власти Индии планируют закрыть воздушное пространство для пакистанских авиаперевозчиков и запретить пакистанским судам заходить в индийские порты, пишет газета The Economic Times, ссылаясь на источники в правительстве.
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