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Газета.ру

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МВД РФ: из России после рейда в Москве выдворят около 140 иностранцев

МВД РФ: из России после рейда в Москве выдворят около 140 иностранцев

После рейда у одной из станций столичного метро из РФ за нарушение миграционного законодательства выдворят около 140 иностранцев, сообщает миграционная служба российского МВД.

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