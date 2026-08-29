МВД РФ: из России после рейда в Москве выдворят около 140 иностранцев

После рейда у одной из станций столичного метро из РФ за нарушение миграционного законодательства выдворят около 140 иностранцев, сообщает миграционная служба российского МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Блогерша Виктория...
- Актриса Хилькевич...
- Актрису Тарасову ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым