В Омске задержали пытавшегося обокрасть банкомат с помощью взрыва мужчину

В Омске полицейские совместно с сотрудниками управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России задержали 40-летнего жителя района Городок Нефтяников, который пытался взорвать банкомат и украсть деньги из него.
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