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Происшествия

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В Херсонской области вынесен приговор местному жителю за незаконный оборот табачной продукции на сумму более 55 млн рублей

Геническим районным судом вынесен приговор по уголовному делу, расследованному следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Херсонской области в отношении 48-летнего жителя г.

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