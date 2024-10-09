Альпинистка из России впервые взошла на все высочайшие горы Земли

Альпинистка Алина Пекова стала первой россиянкой, взошедшей на все высочайшие горы Земли. Об этом сообщает компания-организатор экспедиций Seven Summits Treks в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).