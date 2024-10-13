"Никто насильно не удерживает": Русские встали горой за силовиков. Прозвучал категоричный ответ на дерзость мигрантов

Ау, колокольчик.... Слабо подписать приказ - при нападении на сотрудника этими обезьянами - ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ????????? В укропии допрыгались/доскакались с запретом открывать огонь по врагам. И что имеем????????????????? То-то же. СТРЕЛЯТЬ БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ.

Валерий Мешалкин

В России работает Закон об уголовной ответственности за ношение звания "Авторитета" уголовного мира, а почему к этой категории до сегодняшнего дня не отнесены лица возглавляющие национальные диаспоры которые проводят организованную преступную деятельность (организация незаконной миграции, дача взяток, противодействие представителям власти по исполнению их законных служебных обязанностей, террор в различных его проявления в отношении местного населения, и т.д., и т.д..). Так что мы еще раз утыкаемся в не желание наших правоохранителей применять право в полном объеме, либо ждут очередного волшебного пендаля от выше стоящего органа.