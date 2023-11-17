«Известия»: более 20 иностранцев обратились к России за «золотой визой»

Иностранные инвесторы подали более 20 обращений на получение российской «золотой визы» (вид на жительство в России в обмен на инвестиции), рассказал газете «Известия» замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач.
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