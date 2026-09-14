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Собянин наградил работающих в новых регионах страны московских медиков

Собянин наградил работающих в новых регионах страны московских медиков

Их миссия - лечить и спасать. Медбратья Антон Семенченко и Дмитрий Лонщаков из НИИ скорой помощи имени Склифосовского в командировках в Луганскую народную республику участвовали уже не раз.

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