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DNS в тестовом режиме запустил работу маркетплейса

DNS начал тестировать формат маркетплейса, открыв площадку для сторонних продавцов. На сайте компании появился раздел «DNS Селлер», который пока работает в режиме закрытого бета-тестирования: после регистрации доступ предоставляется по приглашению.

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