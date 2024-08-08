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«Замочим всех до единого». Покушение на Путина и Белоусова: Кремль может готовить беспрецедентный ответ Украине

«Замочим всех до единого». Покушение на Путина и Белоусова: Кремль может готовить беспрецедентный ответ Украине

Когда глава ГУР Минобороны Украины патентованный террорист Кирилл Буданов (объявленный у нас террористом и экстремистом) заявил о нескольких неудачных попытках покушения на Владимира Путина, наша просвещенная общественность отнеслась к такому демаршу несколько снисходительно.

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Комментарии
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Надежда Белугина
А и сказать-то стало нечего...Мочим, мочим...Мелькнула надежда и опять тревога одна, что опять тяжёлые битвы...И Россия под обстрелом... Всё по плану?
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14 час.

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