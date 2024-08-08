«Замочим всех до единого». Покушение на Путина и Белоусова: Кремль может готовить беспрецедентный ответ Украине

Когда глава ГУР Минобороны Украины патентованный террорист Кирилл Буданов (объявленный у нас террористом и экстремистом) заявил о нескольких неудачных попытках покушения на Владимира Путина, наша просвещенная общественность отнеслась к такому демаршу несколько снисходительно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии