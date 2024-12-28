Российского гроссмейстера оштрафовали за нарушение дресс-кода

Шахматист Непомнящий сообщил о штрафе в $200 за нарушение дресс-кода на турнире Российский гроссмейстер Ян Непомнящий на своей странице в соцсети X сообщил, что его оштрафовали за несоблюдение дресс-кода на турнире по блицу и рапиду в Нью-Йорке.
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