Российского гроссмейстера оштрафовали за нарушение дресс-кода

Шахматист Непомнящий сообщил о штрафе в $200 за нарушение дресс-кода на турнире Российский гроссмейстер Ян Непомнящий на своей странице в соцсети X сообщил, что его оштрафовали за несоблюдение дресс-кода на турнире по блицу и рапиду в Нью-Йорке.