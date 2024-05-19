Бик тату, бер-беребезне хөрмәт итеп яшәдек. Шул азгын хатын гына харап итте тормышыбызны. Күрәзәчеләргә барып карадым, бозганнар диде.
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Бик тату, бер-беребезне хөрмәт итеп яшәдек. Шул азгын хатын гына харап итте тормышыбызны. Күрәзәчеләргә барып карадым, бозганнар диде.