Полицейские рассказали школьникам Херсонской области о правилах безопасности в период летних каникул

В преддверии летних школьных каникул в рамках региональной акции «Солдат правопорядка» сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и Госавтоинспекции ОМВД России «Скадовский» провели профилактические мероприятия для учеников Лазурненской, Широковской и Приморской школ Скадовского муниципального округа.