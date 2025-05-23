Полицейские рассказали школьникам Херсонской области о правилах безопасности в период летних каникул

В преддверии летних школьных каникул в рамках региональной акции «Солдат правопорядка» сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и Госавтоинспекции ОМВД России «Скадовский» провели профилактические мероприятия для учеников Лазурненской, Широковской и Приморской школ Скадовского муниципального округа.
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