Бизнес предложил меры для предотвращения кризиса неплатежей

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) призывает власти принять меры для предотвращения кризиса неплатежей в экономике, в том числе обеспечить погашение задолженностей госкорпораций перед контрагентами.
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