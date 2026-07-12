МИД России: механизм исключения РФ из ОБСЕ отсутствует

Директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников в интервью РИА Новости заявил, что российскую сторону невозможно исключить из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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