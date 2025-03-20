Белоусов взялся за логистику и заводы. Беспрецедентный удар после приказа Путина. Ночью рванули ключевой ж/д узел и "армию вторжения"

Минувшей ночью армия России нанесла беспрецедентный удар по военным объектам Украины после приказа Путина.
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