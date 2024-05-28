Российский рынок не может определиться с динамикой на старте торгов

Российский рынок открыл торги во вторник, 28 мая, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в плюсе на 0,37%, до 3311,38 пункта, индекс РТС прибавляет 0,44%, до 1179,06 пункта.