Остаться без земли: всем, у кого участок в собственности — новое жесткое правило с 5 августа Юлия ЧелкановаС 5 августа начало действовать новое правило, касающееся прав собственности на земельные участки, что может серьезно повлиять на интересы многих людей.
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