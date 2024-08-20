На направлении продаж и маркетинга Intel в ближайшие 12 месяцев сэкономит до $400 млнСвежий план Intel по достижению экономии в $10 млрд к концу следующего года подразумевает, что операционные затраты будут сокращаться и на направлении продаж и маркетинга, как сообщает CRN.