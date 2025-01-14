Сегодня свой день рождения отмечает заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Владимировна Анюхина!Уважаемая Анна Владимировна!В этот особенный день желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемой энергии и вдохновения, а работа пусть будет успешной и плодотворной на благо Республики Крым!Пу.
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