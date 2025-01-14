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Лента новостей Крыма

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Сегодня свой день рождения отмечает заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Владимировна Анюхина!

Сегодня свой день рождения отмечает заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Владимировна Анюхина!

Сегодня свой день рождения отмечает заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Владимировна Анюхина!Уважаемая Анна Владимировна!В этот особенный день желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемой энергии и вдохновения, а работа пусть будет успешной и плодотворной на благо Республики Крым!Пу.

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