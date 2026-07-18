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Нижегородская правда

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Бронепробег «Дорога мужества» прошел через Нижний Новгород

Бронепробег «Дорога мужества» прошел через Нижний Новгород

Колонна бронепробега «Дорога мужества» прибыла в Нижний Новгород (6+). Акция, организованная Межрегиональной общественной организацией «Военно-техническое общество», проходит с 14 по 21 июля в России и посвящена подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

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