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Россия и Венгрия обсуждают расширение сотрудничества в энергетике

Россия и Венгрия обсуждают расширение сотрудничества в энергетике

Вице-премьер России Александр Новак провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, на которой обсудили условия расширения сотрудничества в нефтегазовых и энергетических инициативах, сообщает правительство России.

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