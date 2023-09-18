"Денег им не будет" Россия закрыла вопрос об участии в ОИ

Юлия Белова

Вот! Лишь бы А) Хватило пороху выдержать характер от и до, в соответствие с заявленным, несмотря ни на что. Скорее всего, потери в среде спортсменов будут, может быть, даже очень болезненные. НО! Такая уж у нас страна, что те, кто здесь живут, становятся сильными сами по себе. Воздух такой, что ли... А те, кто уезжает, уже таких результатов, как дома, не показывают - сила уходит, когда они отказываются от страны. Б) Чтобы хватило сил реализовать всё, что заявили. Не смягчая и не вводя-выводя новые пункты