"Изгоев кормите сами!" Озвучено решение ОКР. Наша команда в Париж не поедет! И денег не даст. Насчет "прогибантов" отдельно сказано.
"Денег им не будет" Россия закрыла вопрос об участии в ОИ
Комментарии
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Леонид Попивняк
...где то читал что Бах жаловался что и рекламные спонсоры уходят.........не желают вкладываться в рекламу того, что ни кто смотреть не будет...........
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5 час.
Владимир Морж
Я бы ещё у нейтралов потребовал вернуть затраченные на них деньги. Не на пустом же месте они "всю жизнь пахали-мечтали"!
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5 час.
Юлия Белова
Вот! Лишь бы А) Хватило пороху выдержать характер от и до, в соответствие с заявленным, несмотря ни на что. Скорее всего, потери в среде спортсменов будут, может быть, даже очень болезненные. НО! Такая уж у нас страна, что те, кто здесь живут, становятся сильными сами по себе. Воздух такой, что ли... А те, кто уезжает, уже таких результатов, как дома, не показывают - сила уходит, когда они отказываются от страны. Б) Чтобы хватило сил реализовать всё, что заявили. Не смягчая и не вводя-выводя новые пункты
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2 час.
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