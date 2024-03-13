Сворачивайте спиннинги: запрет на рыбалку в лиманах Азовского моря

1 марта 2024 года вступил нерестовый запрет на рыбную ловлю в азовских лиманах Краснодарского края. Запрет действует три месяца- до 31 мая, пишет «Коммерсант» с ссылкой на пресс-службу регионального Пограничного управления ФСБ России.