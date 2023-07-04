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Суд в Москве оштрафовал «Кинопоиск» на 1 млн рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ

Суд в Москве оштрафовал «Кинопоиск» на 1 млн рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ

Замоскворецкий суд Москвы обязал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» выплатить штраф в размере 1 млн рублей за демонстрацию фильмов, где показаны нетрадиционные сексуальные отношения.

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Комментарии
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Caltar
Интересно и какой фильм или фильмы вызвал у кого-то такую реакцию?Скорее всего какому-то недоумку опять чего-то привиделось,так как сомнительно,чтоб было чего-то серьёзное. Кстати,когда запретят,ну или замажут все сцены,фильм &quot;17 мгновений...&quot; или начнут штрафовать каналы,а то там сплошное курение,распитие алкоголя и самое главное,показ нацистской символики,очеловечивание эсесовских преступников,например Муллера или Шелленберга(закону о пропаганде курения,алкоголя,нацизма)?Часто мелькают кадры из этого фильма с размытыми пятнами,где пытаются убрать свастику,сигареты,а какие-то уроды даже в документалке,где кидают нацистские штандарты на Красной площади замазывали половину изображений. Аполлона на Большом когда в трусы оденут,чтоб причиндалами статуя не отсвечивала,для начала тоже штрафануть можно(закон о пропаганде порнографии)?
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