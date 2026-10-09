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Голикова: в России вернутся к двум индексациям пенсий

Голикова: в России вернутся к двум индексациям пенсий

В России вернутся к двум индексациям пенсий в 2027 году. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции в ТАСС .

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