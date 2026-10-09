Голикова: в России вернутся к двум индексациям пенсий

В России вернутся к двум индексациям пенсий в 2027 году. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции в ТАСС .
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сделать надо два раза в год де индексации зряплат чиновников или лучше одноразово уполовинить, а средства направить на пенсии,,,
Это кто народу России ОПЯТЬ ...обещает "щасття"? МАДАМ "АРБИДОЛ", ЖЕНА экс-вице-премьера КОРЕЙКО-ХРИСТЕНКО, еврея-пенсионэра на отдыхе?
Пусть лучше объяснит пенсионерам почему ЖКХ подорожает больше и раньше чем так называемая индексация.