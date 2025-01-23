Власти России сохранят объемы вылова и поставок креветок на рынки

Власти России сохранят объемы вылова креветок и их поставки на внутренний и мировые рынки. Минсельхоз РФ представил проект постановления об ограничении добычи гребенчатой креветки и креветки северной в отдельных районах Японского моря до конца 2025 года.
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