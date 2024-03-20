❗️ Крымчанин хотел отправить военную продукцию в Великобританию 53-летний мужчина на почте в Симферополе указал, что товары якобы гражданские.
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❗️ Крымчанин хотел отправить военную продукцию в Великобританию 53-летний мужчина на почте в Симферополе указал, что товары якобы гражданские.