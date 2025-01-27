Театр абсурда
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Театр абсурда

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Незадача... Поплавская

Незадача... Поплавская

Яна Поплавская, актриса, которая в советское время получила известность благодаря роли Красной Шапочки в детском фильме, тоже есть-пить не может, мечтает Ленина похоронить.

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