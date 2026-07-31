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Испанию призвали исключить из Шенгена из-за нашествия мигрантов

Испанию призвали исключить из Шенгена из-за нашествия мигрантов

REUTERS/Jon Nazca Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен призвала временно исключить Испанию из Шенгенской зоны, заявив, что страна не справляется с защитой внешней границы Евросоюза от нелегальной миграции.

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