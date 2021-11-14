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В России за сутки выявили 38823 заражённых COVID-19

В России за сутки выявили 38823 заражённых COVID-19

Темп прироста составляет 0,43%.фото: freepik.com За последние сутки в России зафиксировано 38823 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, проинформировали в воскресенье, 14 ноября, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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