В России за сутки выявили 38823 заражённых COVID-19

Темп прироста составляет 0,43%.фото: freepik.com За последние сутки в России зафиксировано 38823 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, проинформировали в воскресенье, 14 ноября, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Темп прироста составляет 0,43%.фото: freepik.com За последние сутки в России зафиксировано 38823 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, проинформировали в воскресенье, 14 ноября, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
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