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Утро.ru

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Супруга Курбана Омарова написала заявление из-за удержания силой

Супруга Курбана Омарова написала заявление из-за удержания силой

Вокруг семейства экс-возлюбленного Ксении Бородиной Курбана Омарова разгорелся большой скандал. После сообщений о том, что его новую жену Валерию якобы увезли правоохранители, бизнесмен выступил с опровержением и заявил, что женщина сама отправилась в отдел МВД, чтобы добиться возбуждения дела из-за незаконного удержания.

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