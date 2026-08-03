Супруга Курбана Омарова написала заявление из-за удержания силой

Вокруг семейства экс-возлюбленного Ксении Бородиной Курбана Омарова разгорелся большой скандал. После сообщений о том, что его новую жену Валерию якобы увезли правоохранители, бизнесмен выступил с опровержением и заявил, что женщина сама отправилась в отдел МВД, чтобы добиться возбуждения дела из-за незаконного удержания.