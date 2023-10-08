Белоруссия стала направлением №1 для отдыха русских в Новый год

Граждане России предпочитают бронировать новогодние туры в Белоруссию и в экзотический Таиланд.Белоруссия возглавила рейтинг планируемых зарубежных путешествий граждан России в период новогодних праздников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии