Несколько интересных фактов о фильме "Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо"

Фильм "Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо" вышел в далеком 1991 году. Он не имел особого коммерческого успеха, однако до сих остается популярным, во многом благодаря дуэту актеров — Микки Рурка и Дона Джонсона.
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