Глава ЯНАО вошел в состав комиссии по научно-технологическому развитию РФ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов стал членом комиссии по научно-технологическому развитию России, которая занимается обеспечением ресурсов и господдержкой важных инновационных проектов по направлениям экономики, нацбезопасности, социальной сферы.
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