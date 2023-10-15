"Игры шпионов" в России: Тревожный факт о самом вредоносном предателе - полковнике ГРУ

В Государственной думе России призвали запретить к показу вредоносные заграничные фильмы.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой призвал внимательнее следить за фильмами, что поставляет Запад.
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