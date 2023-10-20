Рецензия: Ольга Серябкина – «Свит Дримс». И Леннокс такой молодой…

2023, Ольга Серябкина Оценка: 5 из 10. У всех нормальных людей, которые видят словосочетание «Sweet Dreams» (даже написанное кириллицей), в голове начинает играть песня группы Eurythmics: «Sweet Dreams Are Made of This…» Это самая популярная вещь дуэта Энни Леннокс и Дэйва Стюарта.
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