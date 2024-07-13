Орбан занимает особую позицию по Украине, и это хорошо — Кургинян

Позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не является пророссийской, но выгодна России в текущих условиях, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 12 июля в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».