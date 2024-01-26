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Китай раскрыл цель своих будущих лунных миссий

Китай раскрыл цель своих будущих лунных миссий

Целью лунных аппаратов «Чанъэ», которые будут запущены в ближайшие два года, станет изучение того, какие ресурсы на поверхности спутника доступны для использования и могут пригодиться для долгосрочных миссий.

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